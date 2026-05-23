阪神戦で2安打の活躍も、走塁中に負傷か23日のプロ野球公示で、巨人は平山功太内野手の登録を抹消した。前日22日の阪神戦で、6回に二塁打を放つも走塁中に足を痛めたのか途中交代していた。代わりに浅野翔吾外野手が昇格した。4月に支配下登録を勝ち取った平山が、1軍昇格後、初の抹消となった。22日の阪神戦では高橋遥人投手から2安打を放つも、6回の走塁中に負傷し交代。1番で起用され、8試合連続安打を記録するなど好調だっ