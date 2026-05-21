コブクロが、5月20日に東京ガーデンシアターで＜KOBUKURO FAN SITE EXCLUSIVE LIVE 2026「A “YELL'”FOR EACH ONE」＞を開催した。2001年3月にシングル「YELL〜エール〜/Bell」でデビューしたコブクロ。東阪2都市限定で行われた今回のライブは、25年という月日の中で広がり、たくさんの人の心を繋いできたコブクロの楽曲の核ともいうべき歌詞／言葉にフォーカス。会場エントランスには2人が紡いできた言葉がオブジェのように展示