山形県産サクランボの大玉品種「やまがた紅王」は、ことしから出荷規格が緩和され、市場への流通拡大が期待されています。こうした中、鶴岡市の菓子店で「やまがた紅王」を使ったフルーツ大福の販売が始まりました。鶴岡市日吉町の「信濃屋菓子店」で、販売が始まったのは、その名も「やまがた紅王大福」です。大福の中には加温ハウスで栽培された3Lサイズの「やまがた紅王」が1粒、丸々入っています。店では21日オー