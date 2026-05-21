ONSENSEが、2026年5月29日に5thデジタルシングル「NONSENSE」を配信リリースすることを発表した。あわせて、本楽曲のMVも同日に公開される。また、配信リリースに先駆けてオリジナル待ち受け画像をプレゼントする「NONSENSE」Pre-Add / Pre-Saveキャンペーンも実施中だ。「NONSENSE」では、これまでONSENSEが掲げてきたマイペースというメッセージをさらに一歩深く表現した楽曲だという。周りの期待や視線に流されるのではなく『そ