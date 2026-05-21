メンズアイドルグループ、双極スペクトラムが3月26日、Zepp Shinjukuにて＜5周年ワンマンライブ “遊ぼ！メンチカン！”＞を開催した。グループ結成5周年であるとともに、現メンバー体制での活動はこの日がラストとなる双極スペクトラムに加え、新たにデビューとなる極愛パラドックス-Love paradox-と、双極スペクトラムのメンバー2人が期間限定で参加する新プロジェクト・剣豪スレイヤーの出演もあり、見どころ満載のライブとなっ