ExWHYZが、8月26日にリリースするラストアルバム『zION』より、リードトラック「NOT ENOUGH」を本日リリースした。同曲は、グループの2022年のデビュー曲「Wanna Dance」を手がけた大沢伸一が作詞、作曲、編曲、ミックス、マスタリングまで手がけた楽曲。ExWHYZと大沢伸一のタッグはこれまで「Wanna Dance」、「Des Speeching」、「Our Song」、DONGROSSOとして「DON’T CRY」に続き5曲目となり、これが最後の楽曲となる。また、本