SUPER★DRAGON（通称：スパドラ）が、7月15日発売のメジャー6thシングル「Call Me Asap / NUMBER」より、新曲「Call Me Asap」を6月8日に先行配信リリースすることを発表した。あわせて、同楽曲がTVアニメ『神の雫』第2クールのオープニングテーマに起用されることも決定。1月リリースの「Break off」、4月リリースで今作の両A面シングルにも収録される「NUMBER」に続き、3クール連続でTVアニメのタイアップソング起用となり、新曲