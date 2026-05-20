TiDEが、初のダンスチューンとなる新曲「流行」を本日配信リリースした。バンドのルーツの1つでもあるダンスミュージックを軸に、1970年代から現代まで幅広い、クラシカルでファンキーなダンスミュージックの要素が盛り込まれたサウンドになっているという。“流行”に振り回され、消費の激しいサイクルになっている現代社会で、あえて流行の波に自分たちも巻き込まれながら楽しんでいこう、という意味が込められたユーモラスな楽