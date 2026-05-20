がらりが、6月3日にデジタルEP『螺旋の街』をワーナーミュージック・ジャパンよりリリースすることを発表した。今作は、2026年3月にリリースしたシングル「春を盗んで」に加え、「TOKAI RADIO ONE ARTIST 2026!」として書き下ろした「シャイなボーイ」、5月26日から放送開始のMBS/TBSドラマイズム『100日後に別れる僕と彼』オープニング主題歌に起用された「単純ないきもの」など計5曲を収録している。ジャケット写真さらに、今回