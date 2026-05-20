敗戦投手は2025年5月18日以来…エラーはキャリア初【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間20日・サンディエゴ）パドレスは19日（日本時間20日）、本拠地でのドジャース戦に4-5で敗れ、カード連勝とはならなかった。敗戦投手になったのは、最強守護神の呼び声高いメイソン・ミラー投手。1年ぶりの黒星、そして自身初のエラーは一体何があったのか。クラブハウスで失意の投球を振り返った。4-4で迎えた9回、今季20登板で15セ