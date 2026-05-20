日本のタクシーが再び進化！2026年5月12日、トヨタは後席スライドドアを備えたハイトワゴン、タクシー専用車両「JPN TAXI」の一部改良モデルを発売しました。JPN TAXIは2017年に登場して以来、日本のタクシー業界を代表する専用車両として存在感を高めてきた「5ドアハイトワゴン型」モデルです。【画像】これが「JPN TAXI」一部改良モデルです！ 画像で見る（30枚以上）従来のセダン型タクシーとは異なる背高スタイルを採用