ホ軍が投稿したホワイトソックスの村上宗隆内野手が19日（日本時間20日）、敵地でのマリナーズ戦に出場する。試合前にはマリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏と対面。球団が公式X（旧ツイッター）で伝えた。ホワイトソックスは「MuneIchiro」と記し、握手の絵文字を添えて投稿。ツーショットと写真と、両者が談笑している映像を公開した。写真では両者が笑顔で収まっており、イチロー氏はグ