山本はソフトバンクへトレード移籍したDeNAは今月12日にソフトバンクと山本祐大捕手、尾形崇斗投手＆井上朋也内野手との1対2の交換トレードを発表した。正捕手の電撃トレードは世間を驚かせる形となったが、山本が入団した2017年のDeNAのドラフトを振り返り、“現在地”を見てみる。山本はBCリーグの滋賀がドラフト9位で入団。2021年に51試合に出場すると、2023年には71試合に出場し、正捕手としての立場を固めた。山本の相