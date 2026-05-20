いつもライブドアニュースをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、映画『NEW GROUP』トークイベント付き一般試写会に15組30名様をご招待いたします！世界初!? “組体操”が世界を救う、SFサイコエンタテインメント爆誕！2024年、商業映画監督デビュー作『みなに幸あれ』が脅威のスマッシュヒットとなり、国内外