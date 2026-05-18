徳島藩十代藩主・蜂須賀重喜から最後の藩主、十四代・茂韶までとその一族らが眠るのが、徳島市佐古山町にある万年山墓所です。毎年、地元の人たちが清掃活動を行っていますが、2026年の清掃に合わせて5月17日、現在の蜂須賀家当主・蜂須賀正子さんがアメリカから現地を訪れました。6人の歴代藩主をはじめ、蜂須賀家の一族ら62人が眠る徳島市佐古の万年山墓所。17日、そこには「ウェルカムバックトゥー、正子さま」の文字が。