Da-iCE 花村想太のソロプロジェクト「SOTA HANAMURA」が、6月3日(水)に発売するプレデビューアルバム『ASCEEENSION』の全形態ジャケット写真＆展開図を公開した。本アルバムにはボーナストラックを含めた全13曲が収録され、2月6日(金)に先行配信した「Me.exe」をはじめとする自らが手掛けた楽曲たちのほか、大野雄大による提供曲「To you」、シンガーソングライターeillが作詞曲・編曲を手掛けた「We Got This」、SIRUPが作詞作曲