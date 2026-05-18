高校スポーツの祭典、大分県高校総合体育大会は20日の総合開会式を前に、一部の競技がスタート。大分市では17日、クライミングが行われました。 【写真を見る】大分県高校総体20日開幕クライミングなど先行開催チャンピオンが王座防衛 5月30日から6月1日を主な日程として行われる県高校総体。16日からはじまった先行開催のうち、大分市では17日、登山競技のクライミングが行われました。 男女あわせて8人が出場