高校スポーツの祭典、大分県高校総合体育大会は20日の総合開会式を前に、一部の競技がスタート。大分市では17日、クライミングが行われました。

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5月30日から6月1日を主な日程として行われる県高校総体。16日からはじまった先行開催のうち、大分市では17日、登山競技のクライミングが行われました。

男女あわせて8人が出場した大会は、3～5メートルの低い壁を指定されたコースで登るボルダリングと、12メートル以上の高い壁をハーネスとロープを使って登るリードの2種目で争われ、合計得点で順位を決めます。

競技の結果、女子は大分東明・中島夕結選手（2年）が持ち前のバランス力でリードを完登し2年連続の優勝です。

（大分東明高校2年・中島夕結選手）「むちゃくちゃ緊張していたんですけど自分のペースで深呼吸しながら登ることができました。今後の目標は7月の九州予選を突破して国スポに出ることです」

一方、男子は大分工業・森葵選手（3年）がボルダリング、リードともに安定した力を発揮し3連覇を達成しました。

（大分工業高校3年・森葵選手）「危なげもなくゆっくりと落ち着いてできたかなという感じです。国民スポーツ大会で決勝にまず行って優勝できるように頑張ります」

県総体は20日、大分市で総合開会式が行われ、インターハイ出場を目指した熱戦が各地で繰り広げられます。