21日パドレス戦に先発予定【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間18日・アナハイム）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は17日（日本時間18日）、敵地エンゼルス前の取材対応で、大谷翔平投手の次回登板については二刀流出場を見込んでいると明かした。大谷は20日（同21日）の敵地パドレス戦で先発予定。指揮官は「打席に立つだろうと考えている」と明かした。ドジャースは明日から始まるパドレス3連戦のローテーションを