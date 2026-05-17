ビーケー・ジャパン（東京都千代田区）のハンバーガーチェーン「バーガーキング」が350店舗を突破したことを記念して、対象のハンバーガー5種が300円引きになる「ワッパー 祭り」を5月18日から5日間限定で実施します。【画像付き！】おっ！300円引きになる対象の5商品がコレです！バーガーキングは、2019年5月末に全国で77店舗だった国内店舗数が約7年間で278店舗増加し2026年5月14日時点で355店舗に拡充。300円引きになる