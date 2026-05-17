インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「【全商品総合】アイス人気ランキング」を投票で募っています。2026年5月16日時点で集まった3万4777票でのランキングを紹介します。【えっ？】PARM、雪見だいふくは？意外な順位にビックリ！「アイス人気ランキング」1〜10位を公開！3位は森永製菓「板チョコアイス」でした。投票した人からは「めちゃくちゃ