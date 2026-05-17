今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【温泉ソムリエ茜ちゃん】温泉って何？【VOICEROID解説】』というおじさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）「短くない？」「小ネタで気軽に上げられればなって」このところ温泉旅行動画を投稿しているおじさんが、温泉とは何かを解説します。簡潔に言うと、ぬるい以上の温度か何か成分が入っていたら温泉になるのだそうです。温泉の定義は、温泉法の第二条