16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、ソフトバンクのファースト・山川穂高の守備について言及した。山川は2−2の5回一死二塁で楽天・黒川史陽が放った一塁線のゴロに対し、バウンドを合わせることができず。結果的に、ライト線を破られる適時二塁打となってしまった。笘篠氏はこの守備に「どうしても点をやってはいけない。連敗をストップしなければいけない中では、体に当てて