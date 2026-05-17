「車を持っていないので目的地まで連れて行ってほしい」「荷物が多いので駅や空港まで迎えに来てほしい」などと、友人や知人から自家用車での送迎を頼まれた経験はありませんか。その際、友人からガソリン代や謝礼金をもらったりする人、後日食事をおごってもらったりする人もいるようですが、この場合、白タク行為に該当する可能性はあるのでしょうか。知人同士の「善意の送迎」に潜む法的リスクについて、佐藤みのり法律事務所