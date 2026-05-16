兵庫県の百条委員会に参考人として出席した、公益通報に詳しい上智大の奥山俊宏教授が執筆した『兵庫県告発文書問題』が岩波書店から出版された。兵庫県の斎藤元彦知事は2026年5月13日、定例記者会見でこの書籍に関する質問を受けたが、「特定の書籍の内容についてお答えするのは差し控えたい」と述べた。百条委で知事の対応を「法律に違反」と指摘した専門家が執筆奥山教授は百条委員会へ出席した際、知事の対応の違法性を指摘し