大韓サッカー協会（KFA）は16日、FIFAワールドカップ2026に臨む韓国代表のメンバー26名を発表した。韓国代表は11大会連続12度目のW杯出場。グループステージでは、開催国のメキシコ代表、南アフリカ代表、チェコ代表と対戦する。チームを率いるホン・ミョンボ監督は、大黒柱のFWソン・フンミン、主力のMFイ・ガンインやDFキム・ミンジェらを順当に招集。JリーグからはGKキム・スンギュとDFキム・テヒョンの2人が招集された。