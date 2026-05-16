甲子園で虎の主砲が一発■阪神 ー 広島（16日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手は16日、甲子園で行われた広島戦に「4番・三塁」で先発出場。4試合ぶりとなる11号ソロを放った。本塁打争いでリーグ単独トップとなる一発に、甲子園は大歓声に包まれた。本拠地で快音を響かせた。4回先頭で迎えた第2打席、広島先発の森下が投じた137キロのチェンジアップを振り切ると、打球はバックスクリーンに着弾。10日のDeNA戦で放った左中間へ