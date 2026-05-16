山形市でこのほど、新たな市場として注目されるインドでのビジネス展開などについて情報を発信するセミナーが開かれました。セミナーはインドでのビジネスや人材の受け入れなど情報収集の場に活用してもらおうと山形銀行が県内企業などを対象に開いたもので120人が参加しました。インド経済はインフラ投資を中心とした大規模な経済対策で2023年から急成長し、IMFの予測によりますと2026年の名目GDPは日本を抜いて世界4