まさかの実寸だ！模型メーカーのタミヤは、2026年5月13日から開催された第64回静岡ホビーショーで、RC（ラジオコントロール：ラジコン）カー「ランチボックス」を実寸大で再現した車両を公開しました。【よくみると巨大なラジコン!?】これが、こだわりの実寸大「ランチボックス EVO.」（写真）会場のタミヤブース内で新製品RC「ランチボックス EVO.」を解説していた担当者によると、この実寸大車両は、愛知県の「ガレージ愛知