日本サッカー協会は５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人を発表。フライブルクの鈴木唯人が選出された。３日のブンデスリーガ第32節のヴォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折。状態が懸念されていたが、手術を終えた本人は「ワールドカップは間に合いそうです」とコメント。実際にその通りとなった。怪我人が続出したシャドーで活躍が期待される24歳の選出に、インターネット上では大きな反響が見ら