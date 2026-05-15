元中日・吉見一起氏「キャッチボールができないと、ピッチングをする権利もない」少年野球からプロ野球まで、投手にとって大きな課題の1つがコントロールだ。四死球からリズムを崩し、大量失点を喫するケースは多い。制球力向上のカギはどこにあるのか。元中日エースで、日本代表「侍ジャパン」の投手コーチを務めた吉見一起氏は、日々の意識の持ち方と、“考えるキャッチボール”の重要性を伝えている。正確無比なコントロー