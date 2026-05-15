ブロガーのダルダルのダル子さんの2つの漫画が、インスタグラムで投稿されてから合計9400以上の「いいね」を集めて話題になりました。【漫画】本編を読む寝たふりをして、息子を寝かしつけようとしていた母。しかし、隣にいる息子はまったく眠る気配がなく…という内容で、読者からは「かわいいけれど、これはホラー！」「絶対に眠れない（恐）」「お互いだまし合いですよね」などの声が上がりました。ダルダルのダル子さん