ブロガーのダルダルのダル子さんの2つの漫画が、インスタグラムで投稿されてから合計9400以上の「いいね」を集めて話題になりました。

【漫画】本編を読む

寝たふりをして、息子を寝かしつけようとしていた母。しかし、隣にいる息子はまったく眠る気配がなく…という内容で、読者からは「かわいいけれど、これはホラー！」「絶対に眠れない（恐）」「お互いだまし合いですよね」などの声が上がりました。

ダルダルのダル子さんは、インスタグラムやブログ「なんとかなれ」などで作品を発表しています。ダルダルのダル子さんに、作品の反響や最近の活動について、お話を聞きました。

Q.この漫画作品は多くの方に読まれましたが、反響はいかがでしたか。

ダルダルのダル子さん「各ご家庭のいろいろな『格闘』について、教えていただきました。どのご家庭も、寝かしつけは『寝たい大人と遊びたい子どもの駆け引き』なんだな、と思いました」

Q.目を開けて息子さんの顔がすぐ近くにあったときは、どう思われましたか。

ダルダルのダル子さん「呪怨みたいで怖かったです…。泣けました」

Q.息子さんは寝かしつけのとき、いつもこのようなことをしていたのですか。

ダルダルのダル子さん「この漫画は息子が2歳当時のことで、そのころはよくしていました。そういえば、4歳になった今はしてきません。成長ですね〜」

Q.その他にも、ダルダルのダル子さんが寝ているときに、息子さんからされたことはありますか。

ダルダルのダル子さん「ソファに座るみたいに、ドスンとおなかに腰掛けられることがよくありました。今思い返せばほほ笑ましいのですが、当時は頭に『ピキッ』ときておりました」

Q.その後、創作活動や取り上げるテーマに変化はありましたか。

ダルダルのダル子さん「息子は4歳になってもまだまだ食べ残しが多く、捨てることが心残りだったので、食べ残しをコンセプトにした創作漫画にチャレンジしています。創作漫画は初めてなのと、0歳を自宅保育中でなかなか描き進められていないのですが、自由に楽しくやっています。でも、いまだにタイトルも設定も決まっていません。今後どうなるか、ぜひ見守っていただけたらうれしいです」