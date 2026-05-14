多くの中学校では、「中間テスト」「期末テスト」などの定期テストが実施されます。4月に中学校に入学した子どもがいる保護者にとって、定期テストの成績はどうしても気になってしまいがち。成績次第では「塾に通わせた方がいいかも？」と悩むケースも考えられます。また、声掛け次第で子どものやる気を失わせたり、プレッシャーをかけたりしてしまうことがあるため、注意が必要です。【要注意】「テストの点数」が良くてもわが