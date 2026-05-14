ニッポンハム「シャウエッセン」の公式「X」アカウントが5月14日、更新。果物狩りのように自分で収穫できる「シャウ狩り」を紹介し、SNS上で「いつか行きたい」「最高」と話題になっています。【画像】やば…たまらん！コチラがシャウエッセンの「シャウ狩り」の様子です！「シャウ狩り」に「行きたい！」の声公式アカウントは、「実は、日本ハム北海道ファクトリー旭川工場では、果物狩りならぬ『シャウ狩り』ができるんで