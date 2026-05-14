ニッポンハム「シャウエッセン」の公式「X」アカウントが5月14日、更新。果物狩りのように自分で収穫できる「シャウ狩り」を紹介し、SNS上で「いつか行きたい」「最高」と話題になっています。

【画像】やば…たまらん！ コチラがシャウエッセンの「シャウ狩り」の様子です！

「シャウ狩り」に「行きたい！」の声

公式アカウントは、「実は、日本ハム北海道ファクトリー旭川工場では、果物狩りならぬ『シャウ狩り』ができるんです！」とコメント。「工場見学の後に、吊るされたできたてのシャウエッセンが登場！できたてのパリッ！！とした食感と香り、自分で収穫したこともあいまっておいしく感じること間違いなしです！」と、「シャウ狩り」の様子を写した写真を投稿しました。

SNS上では、「何それ、狩りたい」「最高やん…！北海道か…！行きたい！」「知らなかった…これは行きたい！」との声が多数上がり、投稿は70万回以上表示され、1万件以上の「いいね」が寄せられています。

「ビール持ち込み可かな！？」「ビール片手にシャウ狩りができたら最高なのになぁ」「こんなの生ビール1杯1000円で販売されてても買う」と、ビールとともに「シャウ狩り」を楽しみたいというコメントも寄せられています。