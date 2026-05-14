山本祐大の移籍で、4年目の松尾汐恩への期待が高まるDeNAは12日、山本祐大捕手のソフトバンクへのトレードを発表した。2024年にベストナインとゴールデン・グラブ賞に輝いた“扇の要”の移籍は、野球ファンに大きな衝撃を与えた。絶対的存在の放出により、DeNAでは熾烈な正捕手争いが繰り広げられることが予想される。注目は、4年目の松尾汐恩捕手だ。ここでは山本の後継者の“本命”とみられる21歳の潜在能力について、各種指標