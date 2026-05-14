実在する医師を名乗る男からうその取り引きを持ち掛けられ、大仙市に住む40代の男性が380万円あまりをだましとられる被害に遭いました。大仙警察署の調べによりますと、先月27日、大仙市に住む40代の男性の携帯電話に、大仙市の病院の実在する医師を名乗る男から電話がありました。男は、「これまで病院の医療用品を仕入れていた業者から購入できなくなった代わりに取り引きをお願いしたい」などと医療用品の代理購入を持ちかけ、