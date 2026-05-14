B.LEAGUE AWARD SHOWの名場面を振り返り 2016年に開幕したB.LEAGUEは、これまでに数多くのドラマとスター選手を生み出してきました。中でも、シーズンを締めくくる「B.LEAGUE AWARD SHOW」は、選手たちの素顔や感動的なスピーチが見られる特別な舞台です。B.LEAGUEの歴史に深く刻まれた、歴代の「名場面5選」を当時のエピソードとともに振り返ります。 B.LEAGUE AWARD SHOW 2016-17 B1年