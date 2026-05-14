THE FINAL SHOWDOWN ──。いよいよ迎えるSVリーグ男子チャンピオンシップファイナルのテーマであり、"最終決戦"を意味する。その言葉にふさわしい対戦カードが実現した。今季のファイナルを争うのはサントリーサンバーズ大阪と大阪ブルテオンだ。今季SVリーグの開幕記者会見で握手する大阪ブルテオンの西田有志（左）とサントリーサンバーズ大阪の郄橋藍写真：スポーツ報知/アフロSVリーグの初年度となった2024-25