俳優の照英さん（51）が2026年5月9日、自身のインスタグラムを更新し、19歳長男を紹介した。「背中が凄い方向に向かっている気が」照英さんは、「長男19歳の背中が凄い方向に向かっている気が・・・俺は、もはや負けている」といい、タンクトップ姿の長男のバックショットを投稿した。「何処に向かって行くのか楽しみだな（笑）！」と語り、「『 一度の人生、自分が好きな事に夢中になれよ』」とエールを送っていた。インスタグラ