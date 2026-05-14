医薬品には、最初に開発、承認、発売された「先発医薬品」（新薬、以下先発品）と、先発医薬品の特許期間などが満了した後、厚生労働省の承認下で他の医薬品メーカーが製造、販売する同一の有効成分の医薬品である「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」があります。【要注意】「えっ…副作用リスク増！？」これが薬と一緒に摂取してはいけない“意外な食べ物＆飲み物”です（画像6枚）中にはジェネリック医薬品の効き目を疑