その後、ドル円は１５７円台後半での推移となっている。この日発表の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想外に強い内容となり、ドル高の動きが優勢となっている。ドル円も１５８円台をうかがう展開も見せていたものの、日本の当局による介入警戒もあり、１５８円台は回復できていない。 日本の当局が上値を抑えているものの、ドル円は金利面での構造的な追い風を背景に上昇バイアスが続いている。日米の金利動向や中東情勢に大