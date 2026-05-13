韓国Vリーグの水原韓国電力ビクストームは10日（日）、オポジットのシャロン・バーノン エバンズ（27）と2026-27シーズンの契約を更新したことを、クラブ公式SNSで発表した。 カナダ出身のバーノンは、2021年に堺ブレイザーズ（現・日本製鉄堺ブレイザーズ）へ入団。4シーズンにわたりチームのポイントゲッターとして活躍し、2025年に同チームを退団した