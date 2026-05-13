13日昼ごろ、秋田県の羽越線の線路内から発煙しているのが見つかり、酒田着の列車が一時運転を見合わせ、遅れが出ました。JR東日本秋田支社によりますと、13日午後0時45分ごろ、秋田県由利本荘市の羽越線の羽後亀田駅構内で、秋田発酒田行きの上り普通列車が発車後、線路内から発煙しているのを運転士が発見し、列車を停止させました。運転士が初期消火を行い、その後、警察と消防が現場を確認しました。設備などの安全確認が完了