新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月６日（水）に『“推し”えて！SVリーガー出没MAP サントリーサンバーズ大阪編 vol.１』を放送した。 本番組では、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ」で活躍する選手の魅力を深掘りしながら、選手たちの出没スポットを紹介。第３弾となる今回は、レギュラーシーズン１位でファイナル進出を決めたサントリーサンバーズ大阪の出没スポットを深掘り。〓橋藍選手、〓橋