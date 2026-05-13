マリナーズ戦で今季4度目の先発登板【MLB】アストロズ ー マリナーズ（日本時間13日・ヒューストン）アストロズの今井達也投手が12日（日本時間13日）、本拠地でのマリナーズ戦に先発登板。4回までに5四死球と乱れ、2本の本塁打を許し6失点で降板となった。防御率は9.24に悪化した。4月10日（同11日）以来の復帰マウンドとなった今井。初回は3者凡退で切り抜けたが、2回にアロザレーナに4号2ランを浴びて先制されると、4回無死