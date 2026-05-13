怪物右腕・江川が登板する試合、豊田氏はプロ初の5番で先発出場1979年から中日でプレーした豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は、明治大3年（1977年）春に、法政大の怪物右腕・江川卓投手から8打数7安打をマークし「江川キラー」として名を馳せた。プロでも3年目の1981年6月2日の巨人戦（ナゴヤ球場）で、江川に対する相性の良さを証明して、その異名を継続。試合前ミーティングでは、中日首脳陣から