12日のジャイアンツ戦前の一コマドジャースの大谷翔平投手が11日（日本時間12日）に本拠地で行われたジャイアンツ戦前にとった行動が称賛されている。相手のジャイアンツファンの少年への態度が「敵味方関係なく優しすぎる」と注目されている。米メディア「The Sporting Tribune」のフレド・セルバンテス記者が11日（日本時間12日）、自身のX（旧ツイッター）に動画を投稿した。「ショウヘイ・オオタニはバッティング練習後