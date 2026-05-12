DeNAは東―松尾のバッテリーで中日戦に臨んだ■DeNA ー 中日（12日・横浜）DeNAの松尾汐恩捕手が12日、横浜スタジアムで行われた中日戦でスタメンマスクをかぶった。先発の東克樹投手と長年バッテリーを組んでいた山本祐大捕手がこの日、ソフトバンクへトレード。東の“相棒”が変わったことを「実感させられる」とファンも電撃ニュースに複雑な思いを抱いていた。この日先発した東は2017年ドラフト1位で、山本は同9位の同期入